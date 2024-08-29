У росії затримали чергового генерала армії: ексзаступника шойгу підозрюють у шахрайстві

ukenru
15:22 • 4735 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 14447 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 44190 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 51852 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 96362 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 145954 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185022 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 269353 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166498 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142199 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 76389 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 106501 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 86845 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 71472 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 63941 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 44196 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 137527 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 269355 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 202819 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9580 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 24649 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27468 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31599 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49103 перегляди
Актуальне
У росії затримали чергового генерала армії: ексзаступника шойгу підозрюють у шахрайстві

У росії затримали чергового генерала армії: ексзаступника шойгу підозрюють у шахрайстві

Київ • УНН

 • 12750 перегляди

Генерала армії павла попова затримали за підозрою у розкраданні коштів на будівництві парку "патріот". Він став вже третім заступником шойгу, проти якого відкрили кримінальну справу.

У росії затримали чергового заступника ексміністра оборони шойгу: генерала армії павла попова підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

У росії затримали ексзаступника міністра оборони павла попова у справі про шахрайство. За даними силовиків, попов причетний до схеми розкрадання коштів, виділених на будівництво парку міноборони "патріот".

Повідомляється, що за рахунок парку попов побудував будинок неподалік москви, примушуючи до робіт підрядників та не оплачуючи ці роботи.

Додамо

Колишнього міністра оборони росії сергія шойгу російський диктатор путін звільнив у травні цього року, призначивши замість нього андрія бєлоусова. У червні путін звільнив чотирьох його заступників, включаючи і попова, який до того 11 років провів на посаді заступника міністра оборони.

Арешт заступника міноборони росії тимура іванова ставить шойгу в невигідне становище перед очікуваною зміною уряду - FT28.04.24, 19:48 • 25927 переглядiв

Він став третім заступником шойгу, у відношенні яких відкрили кримінальні провадження. Раніше слідчі звинуватили в отриманні хабаря в особо великому розмірі ексзаступника міністра оборони тімура іванова, а ще одного заступника дмитра булгакова підозрюють у шахрайстві. Також розслідуються справи у відношенні багатьох інших діячів відомства часів шойгу.

Затримання заступника шойгу іванова стало можливим завдяки ГУР: що відомо24.04.24, 17:08 • 16767 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29