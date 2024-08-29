У росії затримали чергового генерала армії: ексзаступника шойгу підозрюють у шахрайстві
Київ • УНН
Генерала армії павла попова затримали за підозрою у розкраданні коштів на будівництві парку "патріот". Він став вже третім заступником шойгу, проти якого відкрили кримінальну справу.
У росії затримали чергового заступника ексміністра оборони шойгу: генерала армії павла попова підозрюють у шахрайстві. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У росії затримали ексзаступника міністра оборони павла попова у справі про шахрайство. За даними силовиків, попов причетний до схеми розкрадання коштів, виділених на будівництво парку міноборони "патріот".
Повідомляється, що за рахунок парку попов побудував будинок неподалік москви, примушуючи до робіт підрядників та не оплачуючи ці роботи.
Додамо
Колишнього міністра оборони росії сергія шойгу російський диктатор путін звільнив у травні цього року, призначивши замість нього андрія бєлоусова. У червні путін звільнив чотирьох його заступників, включаючи і попова, який до того 11 років провів на посаді заступника міністра оборони.
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