В россии задержали очередного генерала армии: экс-заместителя шойгу подозревают в мошенничестве
Киев • УНН
Генерала армии павла попова задержали по подозрению в хищении средств на строительстве парка "патриот". Он стал уже третьим заместителем шойгу, против которого открыли уголовное дело.
В россии задержали очередного заместителя экс-министра обороны шойгу: генерала армии павла попова подозревают в мошенничестве. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
В россии задержали экс-заместителя министра обороны павла попова по делу о мошенничестве. По данным силовиков, попов причастен к схеме хищения средств, выделенных на строительство парка минобороны "патриот".
Сообщается, что за счет парка попов построил дом неподалеку москвы, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая эти работы.
Добавим
Бывшего министра обороны россии сергея шойгу российский диктатор путин уволил в мае этого года, назначив вместо него андрея белоусова. В июне путин уволил четырех его заместителей, включая и попова, который до этого 11 лет провел в должности заместителя министра обороны.
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