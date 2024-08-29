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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии задержали очередного генерала армии: экс-заместителя шойгу подозревают в мошенничестве

В россии задержали очередного генерала армии: экс-заместителя шойгу подозревают в мошенничестве

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 11:45  •  3670 просмотра

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Генерала армии павла попова задержали по подозрению в хищении средств на строительстве парка "патриот". Он стал уже третьим заместителем шойгу, против которого открыли уголовное дело.

В россии задержали очередного заместителя экс-министра обороны шойгу: генерала армии павла попова подозревают в мошенничестве. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В россии задержали экс-заместителя министра обороны павла попова по делу о мошенничестве. По данным силовиков, попов причастен к схеме хищения средств, выделенных на строительство парка минобороны "патриот".

Сообщается, что за счет парка попов построил дом неподалеку москвы, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая эти работы.

Добавим

Бывшего министра обороны россии сергея шойгу российский диктатор путин уволил в мае этого года, назначив вместо него андрея белоусова. В июне путин уволил четырех его заместителей, включая и попова, который до этого 11 лет провел в должности заместителя министра обороны.

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Затримання заступника шойгу іванова стало можливим завдяки ГУР: що відомо24 апреля 2024, 14:08 • 16513 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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