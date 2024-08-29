В россии задержали очередного генерала армии: экс-заместителя шойгу подозревают в мошенничестве

В россии задержали очередного заместителя экс-министра обороны шойгу: генерала армии павла попова подозревают в мошенничестве. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В россии задержали экс-заместителя министра обороны павла попова по делу о мошенничестве. По данным силовиков, попов причастен к схеме хищения средств, выделенных на строительство парка минобороны "патриот".

Сообщается, что за счет парка попов построил дом неподалеку москвы, принуждая к работам подрядчиков и не оплачивая эти работы.

Добавим

Бывшего министра обороны россии сергея шойгу российский диктатор путин уволил в мае этого года, назначив вместо него андрея белоусова. В июне путин уволил четырех его заместителей, включая и попова, который до этого 11 лет провел в должности заместителя министра обороны.

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Он стал третьим заместителем шойгу, в отношении которых открыли уголовные производства. Ранее следователи обвинили в получении взятки в особо крупном размере экс-заместителя министра обороны тимура иванова, а еще одного заместителя дмитрия булгакова подозревают в мошенничестве. Также расследуются дела в отношении многих других деятелей ведомства времен шойгу.

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