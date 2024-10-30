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Британская разведка: рф арестовывает чиновников времен шойгу не для борьбы с коррупцией

Британская разведка: рф арестовывает чиновников времен шойгу не для борьбы с коррупцией

Киев  •  УНН

12:42 • 3043 просмотра

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Генерал-майора оглоблина арестовали во второй раз за взятку в 10 млн рублей от телекоммуникационной компании. Британская разведка считает, что рф не борется с коррупцией, а стремится сделать ее более управляемой.

российские власти с энтузиазмом арестовывают чиновников минобороны рф, назначенных при бывшем министре обороны сергее шойгу.  Целью данных арестов, вероятно, не является желание искоренить коррупцию, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Как говорится в отчете, по данным следственного комитета рф, был арестован генерал-майор александр оглоблин. Сейчас он находится в СИЗО за получение взятки в размере 10 миллионов рублей от телекоммуникационной компании за заключение контракта с министерством обороны рф. 

Ранее, как сообщается, оглоблин был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в феврале 2022 года по отдельным обвинениям в растрате. Его освободили досрочно после того, как он дал показания против своего бывшего начальника - заместителя начальника генерального штаба, начальника главного управления связи генерал-лейтенанта вадима шамарина, которого задержали в мае 2024 года.

 Второй арест оглоблина свидетельствует о том, что российские власти продолжают с энтузиазмом выдвигать обвинения в коррупции против действующих и бывших чиновников оборонного ведомства (назначенных во времена бывшего министра обороны сергея шойгу), даже после вынесения первых обвинительных приговоров

- заявляют в Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что целью российских властей почти наверняка не является полное искоренение коррупции; такое поведение является основополагающим для функционирования режима. Вместо этого российские власти, скорее всего, стремятся ограничить коррупцию до более управляемых уровней, которые не так сильно влияют на функционирование ведомства.

В россии задержали очередного генерала армии: экс-заместителя шойгу подозревают в мошенничестве29 августа 2024, 11:45 • 12452 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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