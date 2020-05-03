Бронзовий призер Суперліги поповнився трьома баскетболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. БК "Прометей" з Кам'янського підписав контракти на наступний сезон з двома гравцями МБК "Миколаїв" - захисником Максимом Луценко, форвардом Сергієм Приймак, а також представником БК "Черкаські Мавпи" Олександром Бєліковим. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт "Планета Баскетбол".
27-річний Луценко відіграв в "Миколаєві" один сезон. Захисник був одним з лідерів команди, набираючи 13,9 очка + 3,9 підбирання + 2,4 передачі в середньому за 34,3 хвилини на майданчику і лідируючи в Суперлізі за кількістю проведених на майданчику хвилин.
23-річний Приймак відіграв за "Миколаїв" два сезони. В останньому він набирав 9,1 очка + 4,2 підбирання за 25,4 хвилини в 25 матчах Суперліги.
Натомість Бєліков у минулому сезоні набирав 11,6 очка + 4,3 підбирання + 1,3 передачі за 27 хвилин в майці "Черкаських Мавп". Раніше форвард виступав за "Хімік" і БК "Одеса".
Нагадаємо, капітана жіночої збірної України з баскетболу визнано найціннішим гравцем сезону Євроліги.