Бронзовый призер Суперлиги пополнился тремя баскетболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. БК "Прометей" из Каменского подписал контракты на следующий сезон с двумя игроками МБК "Николаев" - защитником Максимом Луценко, форвардом Сергеем Приймак, а также представителем БК "Черкасские Обезьяны" Александром Беликовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Планета Баскетбол".
27-летний Луценко сыграл в “Николаеве” один сезон. Защитник был одним из лидеров команды, набирая 13,9 очка + 3,9 подбора + 2,4 передачи в среднем за 34,3 минуты на площадке и лидируя в Суперлиге по количеству проведенных на площадке минут.
23-летний Приймак сыграл за “Николаев” два сезона. В последнем он набирал 9,1 очка 4,2 подбора за 25,4 минуты в 25 матчах Суперлиги.
Зато Беликов в прошлом сезоне набирал 11,6 очка + 4,3 подбора + 1,3 передачи за 27 минут в майке “Черкасских обезьян”. Ранее форвард выступал за “Химик” и БК “Одесса”.
Напомним, капитана женской сборной Украины по баскетболу признан самым ценным игроком сезона Евролиги.