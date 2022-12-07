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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Британський юрист ініціював судовий процес від імені народу України проти пвк вагнера

Британський юрист ініціював судовий процес від імені народу України проти пвк вагнера

Київ • УНН

 • 748224 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. 1 листопада в англійських судах розпочата судова кампанія “Народ України проти “вагнер груп”. Її ціль – притягнути до відповідальності винних у військових злочинах проти українців та змусити росію виплатити репарації Україні. Про це на брифінгу повідомив ініціатор кампанії, британський юрист Джейсон МакК’ю, передає УНН.

Цитата

«Існує два шляхи, якими Україна має слідувати. Перший – отримання символічних репарацій, але він є вразливим з боку real politic міжнародного товариства. А інший – судове переслідування в рамках правової кампанії, щоб забезпечити надання справжніх репарацій. І путін обманує себе, якщо переговорами зможе уникнути правосуддя. 1 листопада ми зробили перші кроки у рамках кампанії в судах Англії від імені українського народу проти пригожина та “вагнер груп”. Цей кейс доведе світу, що “вагнер” – це терористи і путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу», – розповів МакК’ю.

Деталі

Цілі даної компанії наступні:

  • отримати справжні, а не символічні репарації для компенсації жертвам війни в Україні;
  • добитися притягнення до відповідальності винних у злочинах;
  • розкрити правду про військову машину путіна та дискредитувати його брехню;
  • висвітлити російських загарбників такими, якими вони є насправді – корумпованою державою, яка наймає терористів для ведення війни.

«Простими словами стати головним болем для військової машини путіна, шляхом залучення у примусовий спосіб в масове судове переслідування по всьому світу. Це лише перший кейс і “вагнер” лише перша ціль. З залученням інших ресурсів ми очікуємо появу більшої кількості таких кейсів. Мій меседж до путіна і його подільників дуже простий: після закінчення війни ми переслідуватимемо його для встановлення істини і притягнення до відповідальності та виплати репарацій Україні», – зазначив МакК’ю.

Нагадаємо

2 грудня сенатори США Роджер Вікер і Бен Кардін представили законопроект про притягнення до відповідальності російських найманців (HARM), що вимагає від Держсекретаря США визначення пвк вагнера, як іноземної терористичної організації.

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