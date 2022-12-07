Британський юрист ініціював судовий процес від імені народу України проти пвк вагнера

Цитата

«Існує два шляхи, якими Україна має слідувати. Перший – отримання символічних репарацій, але він є вразливим з боку real politic міжнародного товариства. А інший – судове переслідування в рамках правової кампанії, щоб забезпечити надання справжніх репарацій. І путін обманує себе, якщо переговорами зможе уникнути правосуддя. 1 листопада ми зробили перші кроки у рамках кампанії в судах Англії від імені українського народу проти пригожина та “вагнер груп”. Цей кейс доведе світу, що “вагнер” – це терористи і путін у змові з ними коїть терористичні акти проти українського народу», – розповів МакК’ю.

Деталі

Цілі даної компанії наступні:



отримати справжні, а не символічні репарації для компенсації жертвам війни в Україні;



добитися притягнення до відповідальності винних у злочинах;



розкрити правду про військову машину путіна та дискредитувати його брехню;



висвітлити російських загарбників такими, якими вони є насправді – корумпованою державою, яка наймає терористів для ведення війни.



«Простими словами стати головним болем для військової машини путіна, шляхом залучення у примусовий спосіб в масове судове переслідування по всьому світу. Це лише перший кейс і “вагнер” лише перша ціль. З залученням інших ресурсів ми очікуємо появу більшої кількості таких кейсів. Мій меседж до путіна і його подільників дуже простий: після закінчення війни ми переслідуватимемо його для встановлення істини і притягнення до відповідальності та виплати репарацій Україні», – зазначив МакК’ю.

Нагадаємо

2 грудня сенатори США Роджер Вікер і Бен Кардін представили законопроект про притягнення до відповідальності російських найманців (HARM), що вимагає від Держсекретаря США визначення пвк вагнера, як іноземної терористичної організації.