Британский юрист инициировал судебный процесс от имени народа Украины против чвк вагнера

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. 1 ноября в английских судах начата судебная кампания “Народ Украины против “вагнер групп”. Ее цель – привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях против украинцев и заставить россию выплатить репарации Украине. Об этом на брифинге сообщил инициатор кампании, британский юрист Джейсон МакКью, передает УНН.

Цитата

«Существует два пути, по которым Украина должна следовать. Первый – получение символических репараций, но он уязвим со стороны реальной политики международного общества. А другой – судебное преследование в рамках правовой кампании, чтобы обеспечить предоставление подлинных репараций. И путин обманывает себя, если переговорами сможет избежать правосудия. 1 ноября мы сделали первые шаги в рамках кампании в судах Англии от имени украинского народа против пригожина и “вагнер групп”. Этот кейс докажет миру, что “вагнер” – это террористы и путин в сговоре с ними совершает террористические акты против украинского народа», – рассказал МакКью.

Детали

Цели данной компании следующие:

  • получить настоящие, а не символические репарации для компенсации жертвам войны в Украине;
  • добиться привлечения к ответственности виновных в преступлениях;
  • раскрыть правду о военной машине путина и дискредитировать его ложь;
  • показать русских захватчиков такими, какими они являются на самом деле – коррумпированным государством, нанимающим террористов для ведения войны.

«Простыми словами стать головной болью для военной машины путина, путем вовлечения принудительным способом в массовое судебное преследование по всему миру. Это только первый кейс и “вагнер” только первая цель. С привлечением других ресурсов мы ожидаем появления большего количества таких кейсов. Мой месседж к путину и его подельникам очень прост: после окончания войны мы будем преследовать его для установления истины и привлечения к ответственности и выплате репараций Украине», – отметил МакКью.

Напомним

2 декабря сенаторы США Роджер Викер и Бен Кардин представили законопроект о привлечении к ответственности российских наемников (HARM), требующий от Госсекретаря США определение чвк вагнера, как иностранной террористической организации.

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