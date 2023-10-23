Британська розвідка: зростаючі військові витрати рф, найімовірніше, сприятимуть інфляційному тиску в державі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Постійно зростаючі військові витрати росії внаслідок вторгнення в Україну, ймовірно, можуть призвести до інфляційного тиску всередині країни. Про це йдеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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За даними Міноборони Великої Британії, кремль збільшує витрати на війну проти України. Запропонований бюджет на 2024 рік передбачає збільшення запланованих оборонних витрат на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік. Таким чином, витрати на оборону у 2024 році становитимуть близько 6% ВВП, вказали у відомстві.
Натомість видатки на освіту та охорону здоров'я будуть заморожені на рівні асигнувань 2023 року, що означає реальне скорочення видатків через інфляцію.
Як вказують у британській розвідці, кремлю необхідно буде виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих.
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“Постійно зростаючі військові витрати, найімовірніше, сприятимуть інфляційному тиску в росії. Крім того, подальше збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес”, - вказали у британській розвідці.
Однак, зазначає Міноборони Британії, будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, ймовірно, усуне "головну рушійну силу російської економічної активності перед санкціями"
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