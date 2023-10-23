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Британская разведка: растущие военные расходы рф, скорее всего, будут способствовать инфляционному давлению в стране

Киев • УНН

 • 171724 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Постоянно растущие военные расходы россии в результате вторжения в Украину, вероятно, могут привести к инфляционному давлению внутри страны. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Британская разведка: растущие военные расходы рф, скорее всего, будут способствовать инфляционному давлению в стране

Детали

По данным Минобороны Великобритании, кремль увеличивает расходы на войну против Украины. Предложенный бюджет на 2024 год предусматривает увеличение запланированных оборонных расходов на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год. Таким образом, расходы на оборону в 2024 году составят около 6% ВВП, указали в ведомстве.

Зато расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований 2023 года, что означает реальное сокращение расходов из-за инфляции.

Как указывают в британской разведке, кремлю необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего количества раненых солдат и семей погибших.

Цитата

“Постоянно растущие военные расходы, скорее всего, будут способствовать инфляционному давлению в россии. Кроме того, дальнейшее увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать сложные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес”, - указали в британской разведке.

Однако, отмечает Минобороны Британии, любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, устранит "главную движущую силу российской экономической активности перед санкциями"

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