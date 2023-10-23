Британская разведка: растущие военные расходы рф, скорее всего, будут способствовать инфляционному давлению в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Постоянно растущие военные расходы россии в результате вторжения в Украину, вероятно, могут привести к инфляционному давлению внутри страны. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
По данным Минобороны Великобритании, кремль увеличивает расходы на войну против Украины. Предложенный бюджет на 2024 год предусматривает увеличение запланированных оборонных расходов на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год. Таким образом, расходы на оборону в 2024 году составят около 6% ВВП, указали в ведомстве.
Зато расходы на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований 2023 года, что означает реальное сокращение расходов из-за инфляции.
Как указывают в британской разведке, кремлю необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для растущего количества раненых солдат и семей погибших.
Цитата
“Постоянно растущие военные расходы, скорее всего, будут способствовать инфляционному давлению в россии. Кроме того, дальнейшее увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать сложные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усилит финансовое давление на российский бизнес”, - указали в британской разведке.
Однако, отмечает Минобороны Британии, любое существенное сокращение военных расходов в будущем, вероятно, устранит "главную движущую силу российской экономической активности перед санкциями"
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