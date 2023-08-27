Британська розвідка прокоментувала сутичку з українським катером та російським літаком у Чорному морі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих прокоментувало сутичку з українським катером та російським літаком у Чорному морі, пише УНН.
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"На тлі того, як напруженість у Чорному морі залишається високою, відбулися сутички між морськими та повітряними силами навколо стратегічно важливих газових та нафтових платформ між Кримом та Одесою", - ідеться у звіті.
МО Британії згадало про епізод, який стався минулого тижня за участю російського бойового літака та українського військового катера.
Платформи, зазначено у звіті, експлуатуються компанією "Чорноморнафтогаз", яку захопили проросійська окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року.
Британська розвідка вказує, що платформи пов'язані з цінними вуглеводневими ресурсами. "Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів і для розміщення ракетних систем великої дальності", - вказали у МО Британії.
Нагадаємо
ГУР МОУ повідомило, що Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі поблизу острова Зміїний - українська ракета пошкодила російський борт, який одразу ж залишити місце події.
Як вказали у розвідці, ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду - жодної шкоди українським військовим завдано не було, зазначили у ГУР.