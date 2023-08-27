Британская разведка прокомментировала столкновение с украинским катером и российским самолетом в Черном море

Детали

"На фоне того, как напряженность в Черном море остается высокой, произошли столкновения между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой", - говорится в отчете.

МО Британии вспомнило об эпизоде, который произошел на прошлой неделе с участием российского боевого самолета и украинского военного катера.

Платформы, указано в отчете, эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которую захватили пророссийские оккупационные власти в Крыму во время аннексии 2014 года.

Британская разведка указывает, что платформы связаны с ценными углеводородными ресурсами. "Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, посадочные площадки для вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности", - указали в МО Британии.

Напомним

ГУР МОУ сообщило, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море вблизи острова Змеиный - украинская ракета повредила российский борт, который сразу же покинул место происшествия.

Как указали в разведке, вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. На самом деле российская ракета упала в воду - никакого вреда украинским военным нанесен не был, отметили в ГУР.