Британія заборонила експорт підводних апаратів у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Велика Британія заборонила постачати підводні апарати, що занурюються і супутнє обладнання в Росію в зв’язку з можливою загрозою функціонуванню підводних кабелів з боку РФ. Про це повідомляється в заяві, опублікованій на сайті британського управління з контролю за експортом, пише УНН.
“Нові заходи по контролю за експортом підводних апаратів, а також супутніх технологій, програмного забезпечення і устаткування, в Росію набувають чинності 14 серпня 2019 року”, — йдеться в повідомленні відомства.
“Додатковий контроль є наслідком того, що Росія може отримувати доступ до підводних кабелів і пошкоджувати їх. Подібні дії несуть загрозу безпеці (Сполученого Королівства — ред.)”, — стверджується в заяві.
Варто нагадати, що рішення США про введення другого пакету санкцій відносно РФ по “справі Скрипаль” викликає “багато питань, враховуючи, що британська сторона так і не надала результатів офіційного розслідування, а також доказів, які вказували б на причетність Москви до події”. Про це йдеться в поширеному 3 серпня коментарі посольства Росії у Великій Британії.