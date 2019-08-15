Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в РФ

“Новые меры по контролю за экспортом подводных аппаратов, а также сопутствующих технологий, программного обеспечения и оборудования, в Россию вступают в силу 14 августа 2019 года”, — говорится в сообщении ведомства.

“Дополнительный контроль является следствием того, что Россия может получать доступ к подводным кабелям и повреждать их. Подобные действия несут угрозу безопасности (Соединенного Королевства — ред.)”, — утверждается в заявлении.

Стоит напомнить, что решение США о введении второго пакета санкций в отношении РФ по “делу Скрипалей” вызывает “много вопросов, учитывая, что британская сторона так и не предоставила результатов официального расследования, а также доказательств, указывающих на причастность Москвы к событию”. Об этом говорится в распространенном 3 августа комментарии посольства России в Великобритании.