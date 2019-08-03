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Російське посольство у Британії відреагувало на санкції США через справу Скрипалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Рішення США про введення другого пакету санкцій відносно РФ по “справі Скрипаль” викликає “багато питань, враховуючи, що британська сторона так і не надала результатів офіційного розслідування, а також доказів, які вказували б на причетність Москви до події”. Про це йдеться в поширеному в суботу коментарі посольства Росії у Великій Британії, пише УНН.

“Перш за все, хотів би заявити, що Велика Британія так і не представила результати офіційного розслідування у Солсбері. Воно тримається в найсуворішому секреті від російської сторони, світової громадськості та представників ЗМІ, що свідчить про небажання британської влади розкрити реальну картину події і відсутності будь-яких доказів, що підтверджують причетність Росії до даного інциденту. Крім того, ми не отримали відповіді ні на одну з більш ніж 80 дипломатичних нот, надісланих на адресу МЗС Великої Британії, а також не були допущені до Сергія і Юлії Скрипалів, — відзначили в посольстві. — У цьому контексті рішення американської влади, щонайменше, викликає багато законних питань”.

Російські дипломати також підкреслили, що “США продовжують використовувати торішнє інсценування з отруєнням у Великій Британії колишнього британського агента і його дочки для загострення відносин з Росією”.

Як повідомляв УНН, США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння Скрипаля.

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