Российское посольство в Великобритании отреагировало на санкции США из-за дела Скрипалей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Решение США о введении второго пакета санкций в отношении РФ по “делу Скрипалей” вызывает “много вопросов, учитывая, что британская сторона так и не представила результатов официального расследования, а также улик, которые указывали бы на причастность Москвы к произошедшему”. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии посольства России в Великобритании, пишет УНН.
“Прежде всего, хотели бы заявить, что Великобритания так и не представила результаты официального расследования в Солсбери. Оно держится в строжайшем секрете от российской стороны, мировой общественности и представителей СМИ, что свидетельствует о нежелании британских властей раскрыть реальную картину произошедшего и отсутствии каких-либо улик, подтверждающих причастность России к данному инциденту. Кроме того, мы не получили ответа ни на одну из более чем 80 дипломатических нот, направленных в адрес МИД Великобритании, а также не были допущены к Сергею и Юлии Скрипалям, — отметили в посольстве. — В этом контексте решение американских властей, по меньшей мере, вызывает много законных вопросов”.
Российские дипломаты также подчеркнули, что “США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением в Великобритании бывшего британского агента и его дочери для обострения отношений с Россией”.
Как сообщал УНН, США официально объявили о новых санкциях против России из-за отравления Скрипача.