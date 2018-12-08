Британія сформувала "чорний список" олігархів, наближених до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Британська розвідка підготувала для прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терези Мей "чорний список", до якого увійшли 6 наближених до Путіна російських олігархів, серед яких і Роман Абрамович. Про це повідомляє британське видання The Daily Telegraph, передає УНН.
"До списку потрапили Роман Абрамович, Ігор Сечин, Алізер Уманов, Олег Дерипаска, а також Аркадій і Борис Ротенберги. Передбачається, що їх чекає обмеження можливості вільного подорожі та роботи в Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовники британського видання з урядових кіл зазначають: "Ці особи були визнані як такі, що мають дуже близькі професійні та фінансові відносини з президентом Путіним. Ймовірно, вони втягуються в угоди Кремля по цілому ряду напрямків, в тому числі використовують свої фінансові можливості на користь російської держави".
Як повідомляв УНН раніше, наступного тижня на порядку денному засідання Ради ЄС постане питання щодо продовження європейських санкцій проти РФ.