Великобритания сформировала "черный список" олигархов, приближенных к Путину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Британская разведка подготовила для премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй "черный список", в который вошли 6 приближенных к Путину российских олигархов, среди которых и Роман Абрамович. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph, передает УНН.
"В список попали Роман Абрамович, Игорь Сечин, Ализер Уманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги. Предполагается, что их ждет ограничение возможности свободного путешествия и работы в Великобритании", - говорится в сообщении.
Собеседники британского издания из правительственных кругов отмечают: "Эти лица были признаны имеющими очень близкие профессиональные и финансовые отношения с президентом Путиным. Вероятно, они вовлекаются в соглашения Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российской государства".
Как сообщал УНН ранее, на следующей недели в повестке дня заседания Совета ЕС будет рассмотрен вопрос о продлении европейских санкций против РФ.