Британія готується відмовитися від північноірландського протоколу у рамках Brexit. Це може спричинити серйозну кризу у регіоні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Велика Британія може в односторонньому порядку до грудня відмовитися від реалізації протоколу по Північній Ірландії, підписаного з Брюсселем в рамках угоди про Brexit. Про це у понеділок повідомила газета The Times з посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді, пише УНН.

Деталі

За даними видання, Лондон піде на подібний крок, якщо протягом найближчих тижнів Брюссель не буде готовий до “серйозних переговорів” щодо протоколу. Джерела The Times зазначили, що нездатність досягти прогресу по північноірландському питанню може призвести до заворушень у регіоні, а також поставити під загрозу принцип поділу влади між католиками і протестантами.

У свою чергу газета The Telegraph інформувала, що Велика Британія розробила план по заміщенню північноірландського протоколу, деталі якого, як очікується, будуть оголошені сьогодні у Манчестері на з’їзді правлячої Консервативної партії.

Контекст

Відповідно до торговельної угоди, укладеної в грудні минулого року між ЄС і Великою Британією, Північна Ірландія, яка покинула Євросоюз в складі Сполученого Королівства, залишилася частиною митної території ЄС. Цей подвійний статус дозволив уникнути появи кордону між Ольстером і Ірландією, яка залишається в ЄС, проте вимагав ввести контрольні процедури у північноірландських портах для перевезень ряду товарів з інших частин Сполученого Королівства. Забезпечити прозорість кордону на острові Ірландія було необхідно, щоб зберегти Белфастську угоду 1998 року, яка поклала край збройному протистоянню між протестантами-лоялістами і католиками-націоналістами в Ольстері.

Британські експерти побоюються, що труднощі з реалізацією протоколу по Північній Ірландії можуть перерости в повноцінну політичну кризу у регіоні. На фоні невдоволення його положеннями з боку лоялістів, які виступають за тісний зв’язок з Лондоном, перший міністр регіону Арлін Фостер була змушена подати у відставку: замість неї цю посаду 17 червня зайняв Пол Гівен.

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