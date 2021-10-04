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Британия готовится отказаться от североирландского протокола в рамках Brexit. Это может привести к серьезному кризису в регионе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Великобритания может в одностороннем порядке к декабрю отказаться от реализации протокола по Северной Ирландии, подписанного с Брюсселем в рамках соглашения о Brexit. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве, пишет УНН.

Детали

По данным издания, Лондон пойдет на подобный шаг, если в течение ближайших недель Брюссель не будет готов к “серьезным переговорам” по протоколу. Источники The Times отметили, что неспособность добиться прогресса по североирландскому вопросу может привести к беспорядкам в регионе, а также поставить под угрозу принцип разделения власти между католиками и протестантами.

В свою очередь газета The Telegraph информировала, что Великобритания разработала план по замещению североирландского протокола, детали которого, как ожидается, будут объявлены сегодня в Манчестере на съезде правящей Консервативной партии.

Контекст

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для перевозок ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.

Британские эксперты опасаются, что трудности с реализацией протокола по Северной Ирландии могут перерасти в полноценный политический кризис в регионе. На фоне недовольства его положениями со стороны лоялистов, выступающих за тесную связь с Лондоном, первый министр региона Арлин Фостер была вынуждена подать в отставку: вместо нее этот пост 17 июня занял Пол Гивэн.

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