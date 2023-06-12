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Бригадний генерал Тарнавський показав звільнене від окупантів село Сторожове

Київ • УНН

 • 703565 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував відео звільненого українськими військовими села Сторожове Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року, передає УНН.

Бригадний генерал Тарнавський показав звільнене від окупантів село Сторожове

Цитата

«Сторожове у Донецькій області звільнене воїнами 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Сили оборони працюють. Все буде - Україна!» - підписав відео Тарнавський.

Деталі

35-а окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського на своїй сторінці у Facebook повідомила, що одеські морпіхи "в межах контрнаступальних дій звільнили село Сторожове" Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.

«В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла про звільнення Сторожового.

11 червня заступниця Ганна Маляр повідомляла про звільнення двох населених пунктів в Донецькій області – Благодатне та Макарівка.

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