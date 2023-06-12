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Бригадный генерал Тарнавский показал освобожденное от оккупантов село Сторожевое

Киев • УНН

 • 703565 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал видео освобожденного украинскими военными села Сторожевое Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года, передает УНН.

Бригадный генерал Тарнавский показал освобожденное от оккупантов село Сторожевое

Цитата

«Сторожевое в Донецкой области освобождено воинами 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Силы обороны работают. Все будет - Украина!» - подписал видео Тарнавский.

Детали

35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского на своей странице в Facebook сообщила, что одесские морпехи "в рамках контрнаступательных действий освободили село Сторожевое" Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

«В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала об освобождении Сторожевого.

11 июня заместитель Анна Маляр сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.

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