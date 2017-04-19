Brent впала в ціні до 54,80 дол. за барель

За даними видання станом на 8:10, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,16%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,33 долара за барель, втративши 0,15%.

Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.