Brent подорожчала до 74,83 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку зросли в ціні до 74,83 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:14, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.
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При цьому ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 68,25 долара за барель, додавши 0,25%.
Нагадаємо, МВФ спрогнозував зростання цін на нафту в 2018 році.