Brent подорожала до 74,83 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе во вторник утром выросли в цене до 74,83 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:14, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.
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При этом цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 68,25 доллара за баррель, прибавив 0,25%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.