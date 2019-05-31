Brent подешевшала до 65,96 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку впали в ціні до 65,96 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 1,36%.
При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 55,96 долара за барель, втративши 1,11%.
Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.