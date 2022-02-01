Бразильський хавбек поповнив склад ФК “Чорноморець”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Представник елітного дивізіону чемпіонату України з футболу — “Чорноморець”, повідомив про підписання бразильського хавбека “Вітебська” Вандерсона Мараньяо, передає УНН з посиланням на Telegram-канал.
Деталі
27-річний опорний півзахисник підписав контракт із одеським клубом на два роки.
Вандерсон у Бразилії виступав за: “ЖВ Лідерал”, “Куритибу”, “Андраус”. Їздив до Європи в оренду до шведської “Ескільстуни” та “Вітебська”. За білоруський клуб грає із лютого 2018-го. У сезоні 2021 року забив 5 голів і зробив 1 асист у 24 матчах чемпіонату.
Доповнення
Новачок “моряків” — номінальний опорник, але може зіграти трохи вище в півзахисті, як і центрального захисника. Авторитетний ресурс “Transfermarkt” оцінив спортсмена у 350 тис. євро.