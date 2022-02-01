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15 марта, 19:03 • 102434 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133654 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112155 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101955 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100059 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87170 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120069 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125557 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127045 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Бразильский хавбек пополнил состав ФК “Черноморец”

Бразильский хавбек пополнил состав ФК “Черноморец”

Киев • УНН

 • 17354 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Представитель элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу “Черноморец”, сообщил о подписании бразильского хавбека “Витебска” Вандерсона Мараньяо, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал.

Детали

27-летний опорный полузащитник подписал контракт с одесским клубом на два года.

Вандерсон в Бразилии выступал за: “ЖВ Лидерал”, “Куритибу”, “Андраус”. Ездил в Европу в аренду в шведскую “Эскильстуну” и “Витебск”. За белорусский клуб играет с февраля 2018-го. В сезоне 2021 года забил 5 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах чемпионата.

Дополнение

Новичок “моряков” — номинальный опорник, но может сыграть чуть выше в полузащите, как и центрального защитника. Авторитетный ресурс "Transfermarkt" оценил спортсмена в 350 тыс. евро.

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