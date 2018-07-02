Бразилія потрапила до чвертьфіналу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На "Космос Арені" в Самарі відбулося протистояння 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу між національними командами Бразилії і Мексики, передає кореспондент УНН.
Перше взяття воріт у зустрічі відбулося на 51 хвилині. Вілліан увірвався до штрафної суперника і прострілив на дальню стійку, де без опіки залишався Неймар. Зірковий форвард "ПСЖ" у стрибку відправив м'яч у сітку – 1:0.
На 88 хвилині "селесао" зняли усі питання щодо переможця. Мексиканці помилилися зі створенням штучного офсайду. Неймар з гострого кута вийшов на побачення з Гільєрмо Очоа. Кіпер зумів зачепити м'яч після удару, але на ігровий снаряд у порожні ворота доправив Роберто Фірміно – 2:0.
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Таким чином, Мексика так і не змогла забити жодного м'яча Бразилії в рамках фінальної частини чемпіонатів світу.
Зауважимо, що мексиканці в сьомий раз поспіль вилетіли в 1/8 фіналу ЧС.
Крім того додамо, опонент Бразилії по 1/4 фіналу визначиться у грі між Японією та Бельгією.