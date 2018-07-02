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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 70395 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 109222 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 130341 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 137424 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 154551 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Бразилия попала в четвертьфинал ЧМ-2018

Бразилия попала в четвертьфинал ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. На "Космос Арене" в Самаре произошло противостояние 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Бразилии и Мексики, передает корреспондент УНН.

Первое взятие ворот во встрече произошло на 51 минуте. Виллиан ворвался в штрафную соперника и прострелил на дальнюю штангу, где без опеки оставался Неймар. Звездный форвард "ПСЖ" в прыжке отправил мяч в сетку - 1:0.

На 88 минуте "селесао" сняли все вопросы о победителе. Мексиканцы ошиблись с созданием искусственного офсайда. Неймар с острого угла вышел на свидание с Очоа. Кипер сумел задеть мяч после удара, но в игровой снаряд в пустые ворота отправил Фирмино - 2:0.

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Таким образом, Мексика так и не смогла забить ни одного мяча Бразилии в рамках финальной части чемпионатов мира.

Заметим, что мексиканцы в седьмой раз подряд вылетели в 1/8 финала ЧМ.

Кроме того добавим, оппонент Бразилии по 1/4 финала определится в игре между Японией и Бельгией.

Украинские Национальные Новости

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