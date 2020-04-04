Брайанта посмертно включать в Зал слави баскетболу

“Він був одним з найбільших спортсменів, які виходили на паркет і впливали на гру”, — йдеться в заяві.

У 2020 році цієї честі також удостояться колишній провідний гравець “Сан-Антоніо” Тім Данкан, Кевін Гарнетт (“Міннесота”, “Бостон”, “Бруклін”) і баскетболістка жіночої ліги Таміка Кетчінгс.

Зазначимо, що Брайант показав четвертий результат в історії ліги, набравши 33 643 очка за кар’єру та виграв 5 розіграшів НБА та два “золота” Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що Брайант разом із своєю дочкою загинув після падіння гелікоптера у січні цього року.