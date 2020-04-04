Брайанта посмертно включат в Зал славы баскетбола
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Покойный звездный баскетболист Коби Брайант станет членом Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, информирует УНН со ссылкой на Twitter организации.
"Он был одним из величайших спортсменов, которые выходили на паркет и влияли на игру", - говорится в заявлении.
В 2020 году этой чести также удостоятся бывший ведущий игрок "Сан-Антонио" Тим Данкан, Кевин Гарнетт ("Миннесота", "Бостон", "Бруклин") и баскетболистка женской лиги Тамик Кетчингс.
Отметим, что Брайант показал четвертый результат в истории лиги, набрав 33 643 очка за карьеру и выиграл 5 розыгрышей НБА и два "золота" Олимпийских игр.
Напомним, что Брайант вместе со своей дочерью погиб после падения вертолета в январе этого года.