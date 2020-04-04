Брайанта посмертно включат в Зал славы баскетбола

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56503 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 65934 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79643 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78420 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102160 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83680 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102357 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105756 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130842 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130291 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108818 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107254 просмотра
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4 марта, 18:57 • 106818 просмотра
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Брайанта посмертно включат в Зал славы баскетбола

Брайанта посмертно включат в Зал славы баскетбола

Киев  •  УНН

 • 11155 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Покойный звездный баскетболист Коби Брайант станет членом Зала славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, информирует УНН со ссылкой на Twitter организации.

"Он был одним из величайших спортсменов, которые выходили на паркет и влияли на игру", - говорится в заявлении.

В 2020 году этой чести также удостоятся бывший ведущий игрок "Сан-Антонио" Тим Данкан, Кевин Гарнетт ("Миннесота", "Бостон", "Бруклин") и баскетболистка женской лиги Тамик Кетчингс.

Отметим, что Брайант показал четвертый результат в истории лиги, набрав 33 643 очка за карьеру и выиграл 5 розыгрышей НБА и два "золота" Олимпийских игр.

Напомним, что Брайант вместе со своей дочерью погиб после падения вертолета в январе этого года.

Украинские Национальные Новости

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