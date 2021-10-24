Браконьєр, якого підозрюють у вбивстві лося, помер під час спроби втекти від лісничих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На Чернігівщині в лісі браконьєри вбили лося. Під час втечі від лісничого один зі зловмисників помер. За показами свідків, застрелив лося саме чоловік, який помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Чернігівської області.
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“Ввечері 23 жовтня до поліції подзвонив лісничий та повідомив, що на території мисливсько-рибальського підприємства він з напарником виявили осіб, які ймовірно вбили лося. Групу з чотирьох чоловіків вони заскочили саме під час обвалювання туші”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів.
“Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта — сіли в автомобілі та зникли”, — зазначається в повідомленні.
Щойно поліції стало відомо про вбивство лося, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, дільничний офіцер поліції, оперативники, співробітник дозвільної системи Чернігівського районного управління поліції.
В поліції повідомили, що м’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи. За попередніми даними, тварині було близько двох років.
Правоохоронці встановили особи всіх причетних до вбивства тварини. Троє з чоловіків мешканці Київщини, четвертий із Чернігівщини. Останній виявився єгерем цих угідь. У 58-річного мешканця Мринської громади поліція вже вилучила зброю.
“За показами свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби втечі. Поліція продовжує слідчі дії для об’єктивного документування вказаного факту. Причину смерті мисливця мають встановити медики”, — інформує поліція.
Триває досудове розслідування, відкрите за ознаками частини 1 статті 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання.
Доповнення
Касаційний адміністративний суд відмовив мисливцям в позові до міністра екології про скасування наказу про внесення лося в Червону книгу.