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Суд залишив лося в Червоній книзі України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Касаційний адміністративний суд відмовив мисливцям в позові до міністра екології про скасування наказу про внесення лося в Червону книгу. Про це журналісту УНН повідомила представник пресслужби Верховного суду Галина Гаєвська.

Суд залишив лося в Червоній книзі України

"Суд підтримав рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, ( який скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва стосовно скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної Книги України – ред.)",- сказала Гаєвська.

Нагадаємо, 8 квітня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва стосовно скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної Книги України.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України у січні 2018 року зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.

Проте, 27 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправними заходи з заборони полювати на цю тварину.

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