Суд оставил лося в Красной книге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Кассационный административный суд отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу. Об этом журналисту УНН сообщила представитель пресс-службы Верховного суда Галина Гаевская.
"Суд поддержал решение Шестого апелляционного административного суда (который отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу Украины - ред.)", - сказала Гаевская.
Напомним, 8 апреля 2019 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины.
Как сообщалось, Министерство юстиции Украины в январе 2018 года зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.
Однако, 27 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.