Браконьер, которого подозревают в убийстве лося, умер при попытке убежать от лесничих
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Черниговской области в лесу браконьеры убили лося. Во время побега от лесничего один из злоумышленников умер. По показаниям свидетелей, застрелил лося именно мужчина, который умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черниговской области.
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“Вечером 23 октября до полиции позвонил лесничий и сообщил, что на территории охотничье-рыболовного предприятия он с напарником обнаружили лиц, которые предположительно убили лося. Группу из четырех мужчин они застали именно во время валки туши”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что мужчины пообещали показать лесничим документы. Впрочем, все четверо побежали к своим автомобилям.
“Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что мужчина умер. Остальные — сели в автомобили и скрылись”, — отмечается в сообщении.
Как только полиции стало известно об убийстве лося, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, участковый офицер полиции, оперативники, сотрудник разрешительной системы Черниговского районного управления полиции.
В полиции сообщили, что мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. По предварительным данным, животному было около двух лет.
Правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из мужчин жители Киевской области, четвертый из Черниговской области. Последний оказался егерем этих угодий. У 58-летнего жителя Мринской общины полиция уже изъяла оружие.
“По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, умерший при попытке побега. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта. Причину смерти охотника должны установить медики”, — информирует полиция.
Продолжается досудебное расследование, открытое по признакам части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины — незаконная охота.
Дополнение
Кассационный административный суд отказал охотникам в иске к министру экологии об отмене приказа о внесении лося в Красную книгу.