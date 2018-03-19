БПП голосуватиме за зняття недоторканності та арешт Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У четвер Генеральна прокуратура представить у Верховній Раді відео по справі щодо народного депутата Надії Савченко. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, представник Президента в ВРУ Ірина Луценко, передає УНН.
“У середу буде розглядати питання (щодо Савченко — ред.) регламентний комітет. По процедурі (подання — ред.) представляти може тільки Генпрокурор, тому він буде. Фракція (БПП — ред.) буде голосувати за всі три позиції — за зняття недоторканності, (затримання — ред.) арешт — за всі три позиції. Ми визначились з цим. Те відео, яке ви побачите в четвер, шокує все суспільство”, — повідомила Луценко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій пообіцяв внести подання на Савченко у залу ВР щойно буде рішення комітету
Вона додала, що не бачила відео, але “знаю, що воно шокуюче”.
Нагадаємо, комітет ВР розгляне у середу подання ГПУ на Савченко.