БПП будет голосовать за снятие неприкосновенности и арест Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В четверг Генеральная прокуратура представит в Верховной Раде видео по делу в отношении народного депутата Надежды Савченко. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, представитель Президента в ВР Ирина Луценко, передает УНН.
"В среду будет рассматривать вопрос (относительно Савченко - ред.) регламентный комитет. По процедуре (представления - ред.) представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП - ред.) будет голосовать за все три позиции - за снятие неприкосновенности, (задержание - ред.) арест - за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество", - сообщила Луценко.
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Она добавила, что не видела видео, но "знаю, что оно шокирующее".
Напомним, комитет ВР рассмотрит в среду представление ГПУ на Савченко.