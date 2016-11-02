Бойовики здійснили 11 обстрілів з важкого озброєння на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На маріупольському напрямку минулої доби зафіксували 11 обстрілів з важкого озброєння. Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 27 ворожих обстрілів, 11 із них з важкого озброєння”, — сказав А.Лисенко.
Він також зауважив, що географія бойових дій на маріупольському напрямку розширилася.
“Окрім вже традиційних неспокійних гарячих точок: Красногорівки, а також ділянки фронту Павлопіль-Широкине — противник організував низку обстрілів з важкого озброєння у Новомихайлівці, Славному (Мар'їнський район) та Пищевику (поблизу Павлополя)”, — сказав А.Лисенко.
За його словами, крім мінометів та гармат окупанти неодноразово застосовували БМП та обстріли снайперів. Бойові дії тривають по всьому фронту, і українські війська також вимушені відкривати вогонь у відповідь.
Нагадаємо, учора, 1 листопада, у Міноборони повідомляли про зменшення обстрілів бойовиків на маріупольському напрямку.