Боевики совершили 11 обстрелов из тяжелого вооружения на мариупольском направлении

"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 27 вражеских обстрелов, 11 из них из тяжелого вооружения", - сказал А.Лысенко.

Он также отметил, что география боевых действий на мариупольском направлении расширилась.

"Кроме уже традиционных горячих точек: Красногоровки, а также участка фронта Павлополь-Широкино - противник организовал ряд обстрелов из тяжелого вооружения в Новомихайловке, Славном (Марьинский район) и Пищевике (около Павлополь)", - сказал А.Лысенко.

По его словам, кроме минометов и пушек оккупанты неоднократно применяли БМП и обстрелы снайперов. Боевые действия продолжаются по всему фронту, и украинские войска также вынуждены открывать ответный огонь.

Напомним, вчера, 1 ноября, в Минобороны сообщали об уменьшении обстрелов боевиков на мариупольском направлении.