Боевики совершили 11 обстрелов из тяжелого вооружения на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На мариупольском направлении за прошедшие сутки зафиксировали 11 обстрелов из тяжелого вооружения. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 27 вражеских обстрелов, 11 из них из тяжелого вооружения", - сказал А.Лысенко.
Он также отметил, что география боевых действий на мариупольском направлении расширилась.
"Кроме уже традиционных горячих точек: Красногоровки, а также участка фронта Павлополь-Широкино - противник организовал ряд обстрелов из тяжелого вооружения в Новомихайловке, Славном (Марьинский район) и Пищевике (около Павлополь)", - сказал А.Лысенко.
По его словам, кроме минометов и пушек оккупанты неоднократно применяли БМП и обстрелы снайперов. Боевые действия продолжаются по всему фронту, и украинские войска также вынуждены открывать ответный огонь.
Напомним, вчера, 1 ноября, в Минобороны сообщали об уменьшении обстрелов боевиков на мариупольском направлении.