Бойовики за добу 53 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку відбулось 28 обстрілів.
“По захисниках Широкіного, Лебединського, Талаківки, Гнутового і Водяного ворог застосовував міномети калібру 120мм, а поблизу Красногорівки та Троїцького — міномети калібру 82мм та ствольну артилерію 122 калібру. В районах Старогнатівки та Мар’їнки обстріли тривали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї,” — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку зафіксовано 15 випадків відкриття ворожого вогню.
“В районах Верхньоторецька та Світлодарська укріплення сил АТО було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому — з мінометів 120 калібру. В напрямку Авдіївки, окрім мінометів обох калібрів, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї окупанти використали ствольну артилерією калібру 122мм,” — додали у штабі АТО.
На Луганському напрямку відбулось 10 збройних провокацій.
Зазначається, що поблизу Станиці Луганської проти українських воїнів ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, в Богуславському — з гранатометів різних систем і кулеметів, а в Новозванівці окрім стрілецької зброї та гранатометів бойовики неодноразово застосовували міномети калібру 82мм.