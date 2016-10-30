Боевики за сутки 53 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

На Мариупольском направлении состоялось 28 обстрелов.

"По защитниках Широкино, Лебединского, Талаковка, Гнутово и Водяного враг применял минометы калибра 120 мм, а вблизи Красногоровки и Троицкого - минометы калибра 82мм и ствольную артиллерию 122 калибра. В районах Старогнатовка и Марьинки обстрелы продолжались с пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 15 случаев открытия вражеского огня.

"В районах Верхнеторецкий и Светлодарска укрепления сил АТО подверглись обстрелам из пулеметов и стрелкового оружия, а в Артемовом - из минометов 120 калибра. В направлении Авдеевки, кроме минометов обоих калибров, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия оккупанты использовали ствольную артиллерию калибра 122мм", - добавили в штабе АТО.

На Луганском направлении состоялось 10 вооруженных провокаций.

Отмечается, что вблизи Станицы Луганской против украинских воинов противник вел огонь из стрелкового оружия, в Богуславском - из гранатометов различных систем и пулеметов, а в Новозвановке кроме стрелкового оружия и гранатометов боевики неоднократно применяли минометы калибра 82мм.