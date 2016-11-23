Бойовики за добу 25 разів обстріляли сили АТО – штаб

Зазначається, що противник обстрілював Широкине, Тарамчук, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Талаківку використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки РСЗВ “Град — П” ( “Партизан”).

“На Донецькому напрямку Авдіївка та Зайцеве потрапили під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї,” — зазначили у прес-центрі АТО.

“На Луганському — з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційний контингент обстріляв Новозванівку та Новоолександрівку,” — йдеться в повідомленні.