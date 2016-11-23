Боевики в сутки 25 раз обстреляли силы АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиции украинских военных во всех направлениях. Всего состоялось 25 обстрелов, а с полуночи - уже 4. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
Отмечается, что противник обстреливал Широкино, Тарамчук, Водяное, Красногоровку, Марьинку и Талаковку используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Новотроицкому и Павлополю огонь вел снайпер. По нашим позициям в районе Красногоровки боевики использовали установки РСЗО "Град - П" ( "Партизан").
"На Донецком направлении Авдеевка и Зайцево попали под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре АТО.
"На Луганском - из минометов, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационный контингент обстрелял Новозвановку и Новоалександровку", - говорится в сообщении.