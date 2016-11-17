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Бойовики відкрили вогонь з мінометів у напрямку "Гнутового"

Бойовики відкрили вогонь з мінометів у напрямку "Гнутового"

Київ • УНН

 • 8113 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бойовики відкрили вогонь з 120-мм мінометів у напрямку контрольного пункту “Гнутове”, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

“Учора близько 20-ї години бойовики здійснили обстріл в напрямку контрольного пункту в’їзду-виїзду “Гнутове”, який знаходиться на дорожньому коридорі “Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь”, — повідомили у ДПСУ.

Бойовики використовували 120-мм міномети, а вогонь вели з боку н.п. Октябр на неконтрольованій території.

Окрім того, неподалік КПВВ прикордонники зафіксували 4 розриви мін.

Повідомляється, що у результаті обстрілу ніхто з громадян та українських захисників не постраждав.

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