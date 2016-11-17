Бойовики відкрили вогонь з мінометів у напрямку "Гнутового"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Бойовики відкрили вогонь з 120-мм мінометів у напрямку контрольного пункту “Гнутове”, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Учора близько 20-ї години бойовики здійснили обстріл в напрямку контрольного пункту в’їзду-виїзду “Гнутове”, який знаходиться на дорожньому коридорі “Новоазовськ-Красноармійськ-Талаківка-Маріуполь”, — повідомили у ДПСУ.
Бойовики використовували 120-мм міномети, а вогонь вели з боку н.п. Октябр на неконтрольованій території.
Окрім того, неподалік КПВВ прикордонники зафіксували 4 розриви мін.
Повідомляється, що у результаті обстрілу ніхто з громадян та українських захисників не постраждав.