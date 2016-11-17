Боевики открыли огонь из минометов в направлении КПВВ "Гнутово"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Боевики открыли огонь из 120-мм минометов в направлении контрольного пункта "Гнутово", в результате обстрелов никто не пострадал. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Вчера около 20:00 боевики совершили обстрел в направлении контрольного пункта въезда-выезда" Гнутово ", который находится на дорожном коридоре "Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь", - сообщили в ГПСУ.
Боевики использовали 120-мм минометы, а огонь вели со стороны н.п. Октябрь на неконтролируемой территории.
Кроме того, неподалеку КПВВ пограничники зафиксировали 4 разрыва мин.
Сообщается, что в результате обстрела никто из граждан и украинских защитников не пострадал.