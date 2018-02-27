Бойовики видали українцю "дозвіл" на міжнародні перевезення
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. На КПВВ “Новотроїцьке” за маршрутом Донецьк-Маріуполь на авто марки “Мерседес” прибув громадянин України. Під час огляду автівки було виявлено ліцензію "міністерства транспорту ДНР" з міжнародних перевезень пасажирів на таксі й трудовий договір сумнівного походження. Про це повідомляють у прес-службі Донецького прикордонного загону ДПСУ, передає УНН.
“Чоловік слідував з Макіївки в Запоріжжя. Зазначивши, що він займається підприємницькою діяльністю, як на окупованій території, так і на підконтрольній українській владі”, — говориться у повідомлені.
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За словами затриманого, тимчасовий реєстраційний талон на авто він оформив після того, як у 2017 році представники так званого “ГАИ ДНР” забрали його автівку і доставили на стоянку в Донецьк.
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Тоді чоловіку довелося “зареєструвати” авто і отримати фейкові номери, сплативши до того ж штраф у 3900 рублів.