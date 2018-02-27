Боевики выдали украинцу "разрешение" на международные перевозки

"Мужчина следовал из Макеевки в Запорожье. Отметив, что он занимается предпринимательской деятельностью, как на оккупированной территории, так и на подконтрольной украинской власти", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ сообщила о подозрении трем офицерам РФ по делу об обстреле Мариуполя

По словам задержанного, временный регистрационный талон на авто он оформил после того, как в 2017 году представители так называемого "ГАИ ДНР" забрали его машину и доставили на стоянку в Донецк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ установила доказательства финансирования РФ боевиков на Донбассе

Тогда мужчине пришлось "зарегистрировать" авто и получить фейковые номера, заплатив к тому же штраф в 3900 рублей.