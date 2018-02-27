Боевики выдали украинцу "разрешение" на международные перевозки
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 февраля. УНН. На КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Донецк-Мариуполь на авто марки "Мерседес" прибыл гражданин Украины. Во время осмотра автомобиля было обнаружено лицензию "министерства транспорта ДНР" по международным перевозкам пассажиров на такси и трудовой договор сомнительного происхождения. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.
"Мужчина следовал из Макеевки в Запорожье. Отметив, что он занимается предпринимательской деятельностью, как на оккупированной территории, так и на подконтрольной украинской власти", - говорится в сообщении.
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По словам задержанного, временный регистрационный талон на авто он оформил после того, как в 2017 году представители так называемого "ГАИ ДНР" забрали его машину и доставили на стоянку в Донецк.
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Тогда мужчине пришлось "зарегистрировать" авто и получить фейковые номера, заплатив к тому же штраф в 3900 рублей.