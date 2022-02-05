Бойовики скинули з безпілотника вибухівку на цивільний сектор Павлополя: поцілили у школу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Російські формування сьогодня скинули з безпілотника 4 вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
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Як повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі, два вибухові пристрої упали на будівлю непрацюючої школи.
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“Працював безпілотник, який скинув чотири саморобні вибухові пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два упали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах”, — повідомив голова ВЦА.
Наголошується, що постраждалих від удару, немає. Наразі там очікують на слідчо-оперативну групу.
Додамо
З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню, поранено українського військового.