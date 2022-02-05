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15 марта, 19:03 • 102425 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 133610 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118201 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112143 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101946 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100056 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87156 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на гражданский сектор Павлополя: попали в школу

Киев • УНН

 • 17829 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Российские формирования сбросили с беспилотника 4 взрывных устройства на гражданский сектор Павлополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Как сообщил глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи, два взрывных устройства упали на здание неработающей школы.

Цитата

“Работал беспилотник, который сбросил четыре самодельные взрывные устройства. Два из них упали рядом с жилыми домами: повредило два окна. И два упали на здание Павлопольской школы, которая не работает: повредило крышу", - сообщил председатель ВГА.

Отмечается, что пострадавших от удара, нет. Сейчас там ожидают следственно-оперативную группу.

Добавим

С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, ранен украинский военный.

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