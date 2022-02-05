Боевики сбросили с беспилотника взрывчатку на гражданский сектор Павлополя: попали в школу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Российские формирования сбросили с беспилотника 4 взрывных устройства на гражданский сектор Павлополя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Как сообщил глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи, два взрывных устройства упали на здание неработающей школы.
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“Работал беспилотник, который сбросил четыре самодельные взрывные устройства. Два из них упали рядом с жилыми домами: повредило два окна. И два упали на здание Павлопольской школы, которая не работает: повредило крышу", - сообщил председатель ВГА.
Отмечается, что пострадавших от удара, нет. Сейчас там ожидают следственно-оперативную группу.
Добавим
С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, ранен украинский военный.