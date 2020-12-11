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Бойовики продовжують обладнання передових позицій - розвідка

Бойовики продовжують обладнання передових позицій - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Донбасі бойовики продовжують удосконалювати обладнання передових позицій. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує заходи з удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання передових позицій підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК", - зазначив він.

Зокрема, противник здійснює поглиблення наявних окопних переходів, обладнання додаткових окопів для кулеметних розрахунків та розрахунків протитанкових ракетних комплексів. Крім того, окупанти використовують цивільні споруди (залишені мешканцями приватні будинки, прибудинкові споруди тощо) для прихованого розміщення засобів вогневого враження, у тому числі мінометів, поблизу лінії зіткнення.

"Для перевірки стану фортифікаційного обладнання своїх передових позицій, маскування озброєння та військової техніки російські окупаційні війська застосовують безпілотні літальні апарати", - додав Шаравара.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, у зоні проведення ООС, на передових позиціях противника збільшено кількість диверсійно-розвідувальних груп.

Українські Національні Новини

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